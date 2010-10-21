Гоцев: Иванов готов сразиться с Емельяненко по правилам MMA

Менеджер болгарского бойца Благоя Иванова Ивайло Гоцев заявил, что его подопечный не прочь провести поединок против россиянина Фёдора Емельяненко по правилам MMA. Напомним, что в 2008 году Иванов одержал победу над Фёдором в рамках чемпионата мира по боевому самбо.

«Благой Иванов чемпион по самбо, — пояснил Гоцев. – В 2008 году он выиграл бой против Фёдора Емельяненко. Он уже профессионал, выступает по правилам ММА. Пока свободный агент. Мы только что приехали в Чехов из Софии, Болгария, где Благой победил очень сильного бойца. Был бой равных соперников, большие ставки, но в конечном счёте своего соперника разорвал. Фёдор Емельяненко, несмотря на недавнее поражение, считается самым сильным бойцом в мире. Но вот перед вами Благой Иванов, он его победил и хочет сделать это снова, на ринге по правилам ММА. Мы знаем, что Фёдор друг Саши Поветкина, надеялись, что он здесь появится, но так его и не увидели. Мы будем работать над этим боем».

На вопрос о том, собираются ли он и его подопечный подписать контракт с компанией М-1 – StrikeForce Фёдора и Финкельштейна, чтобы добиться этого боя, Гоцев сказал: «Пока мы этого делать не собираемся. До конца года мы проведём ещё один бой, затем будем драться каждые два месяца. К концу следующего года, надеюсь, мы сделаем достаточно, чтобы нам предложили контракт – будем рассматривать предложения разных организаций».