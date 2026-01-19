Экс-боец UFC: Царукян должен подраться за титул UFC с победителем боя Гэтжи — Пимблетт

Бывший боец UFC американец Дэн Харди считает, что первый номер рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян должен сразиться за полноценный титул с победителем боя между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 325.

«После этого боя [Гэтжи – Пимблетт] Царукян должен подраться с победителем за пояс. Топурия, судя по всему, выбыл на какое-то время. Верните пояс в дело, оберните его вокруг чьей-то талии.

Если Гэтжи побьёт Пэдди, его поединок с Арманом будет большим. Если Пэдди побьёт Гэтжи, он и Арман… Это будет огромный бой. У Армана достаточно хороший английский для трэш-тока», — сказал Харди в интервью на YouTube-канале Submission Radio.