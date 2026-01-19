Макс Холлоуэй поделился ожиданиями от реванша с Чарльзом Оливейрой

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 8 марта на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Чарльз – потрясающий боец, отличный боец. Обидно, что ему придётся снова со мной столкнуться. Это будет захватывающий бой. Он – любимый боец ваших любимых бойцов, как и я. Ожидания оправдаются. Многие фанаты расстроены из-за этого боя. И я их понимаю. Что есть, то есть. Когда встречаешься с Чарльзом Оливейрой, когда встречаешься со мной, получается настоящий бой, так что я в предвкушении», — приводит слова Холлоуэя издание TNT Sports.