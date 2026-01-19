Хабиб назвал фаворита в возможном третьем бою между Петром Яном и Мерабом Двалишвили

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал фаворита в возможном третьем бою между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«До последнего боя я думал, что Мераб [одержит победу], но Пётр перевернул, удивил очень многих. Сейчас я думаю, что Пётр [заберёт трилогию]. Думаю, он будет более самоуверенным, этот бой придал ему уверенности. Тяжело однозначно сказать, но моё личное мнение — Пётр», — сказал Нурмагомедов в интервью на телеканале UDAR.