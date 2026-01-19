Скидки
Бокс/ММА

Чемпион UFC Хамзат Чимаев впервые отреагировал на слухи о своей гибели в ДТП в Чечне

Чемпион UFC Хамзат Чимаев впервые отреагировал на слухи о своей гибели в ДТП в Чечне
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, впервые отреагировал на фейковую информацию о своей гибели в ДТП в Чечне.

«Живы-здоровы, как бы ни хотелось некоторым другого. Вот еду в Абу-Даби, погода отличная. Не спешите хоронить», – сказал Чимаев в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Ранее в социальных сетях активно распространялась информация, что Хамзат Чимаев вместе с Адамом Кадыровым, который является сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, попал в крупное ДТП в Грозном.

В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Комментарии
