Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян: никто в лёгком весе меня не победит. Топурия? Побью его 11 раз из 10

Арман Царукян: никто в лёгком весе меня не победит. Топурия? Побью его 11 раз из 10
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что у непобеждённого 28-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии нет никаких шансов в потенциальном поединке с ним.

— Есть ли тот, кто побьёт тебя в твоём дивизионе?
— Нет, никто.

— Допустим, ты подерёшься 10 раз с Топурией. Сколько раз из 10 ты победишь его?
— 11.

— Ты не считаешь Илию отличным бойцом?
— Он отличный боец, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Matan Even.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Материалы по теме
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android