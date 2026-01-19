Арман Царукян: никто в лёгком весе меня не победит. Топурия? Побью его 11 раз из 10

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что у непобеждённого 28-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии нет никаких шансов в потенциальном поединке с ним.
— Есть ли тот, кто побьёт тебя в твоём дивизионе?
— Нет, никто.
— Допустим, ты подерёшься 10 раз с Топурией. Сколько раз из 10 ты победишь его?
— 11.
— Ты не считаешь Илию отличным бойцом?
— Он отличный боец, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Matan Even.
Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.