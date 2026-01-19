Скидки
Анонсирован третий бой по правилам ММА с участием чемпиона OИ-2020 по вольной борьбе

Анонсирован третий бой по правилам ММА с участием чемпиона OИ-2020 по вольной борьбе
24-летний чемпион Олимпийских игр — 2020 по вольной борьбе американец Гейбл Стивесон проведёт уже третий бой по правила смешанных единоборств против мексиканца Хуго Лезамы (11-3) на турнире Mexico Fight League 3, который состоится 19 февраля в Монтеррее (Мексика).

Фото: Пресс-служба Mexico Fight League

В дебютном бою по правилам ММА американский атлет столкнулся с соотечественником Брейденом Петерсоном, которого победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире LFA 217 в Приор-Лейк (штат Миннесота, США). К настоящему моменту Гейбл имеет в своём рекорде две победы и ни одного поражения.

Глава UFC Дана Уайт уже сообщил, что внимательно следит за карьерой Гейбла и не исключает скорого подписания Стивесона в лигу. А Джон Джонс, являющийся другом и спарринг-партнёром Гейбла, пророчит тому завоевание титула UFC в тяжёлом весе.

