Топовый боец UFC Арман Царукян посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Торонто»

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между калифорнийским клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» и канадской командой «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась со счётом 110:93 в пользу «озёрников».

Кроме того, после завершения матча Арман встретился с 24-летним лёгким форвардом «Лейкерс» американцем Далтоном Кнехтом.

Фото: Из личного архива Царукяна

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.