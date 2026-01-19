Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топовый боец UFC Арман Царукян посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Торонто»

Топовый боец UFC Арман Царукян посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Торонто»
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между калифорнийским клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» и канадской командой «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась со счётом 110:93 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 25, Дончич - 25, Джеймс - 24, Хатимура - 10, Смарт - 8, Винсент - 5, Хэйс - 3, Тимме - 3, Смит - 3, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Мамукелашвили - 20, Ингрэм - 19, Мюррей-Бойлс - 11, Куикли - 9, Лоусон - 5, Могбо - 4, Шид - 3, Дик, Темпл, Агбаджи, Мартин, Баттл

Кроме того, после завершения матча Арман встретился с 24-летним лёгким форвардом «Лейкерс» американцем Далтоном Кнехтом.

Фото: Из личного архива Царукяна

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Материалы по теме
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android