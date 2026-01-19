Скидки
Менеджер Перейры призвал UFC дать Волкову бой с Ганом за временный титул в тяжёлом весе

Комментарии

Эд Соарес, являющийся менеджером чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, исключил вероятность участия своего подопечного в бою с французом Сирилем Ганом за временный титул UFC в тяжёлом весе, призвав дать этот шанс третьему номеру рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянину Александру Волкову.

«Если в UFC решат организовать нам бой в тяжёлом весе за временный титул с Ганом, то им лучше пригласить Волкова», — приводит слова Соареса портал Sherdog.

Напомним, Алексу 38 лет. Поатан является двойным чемпионом UFC и Glory в двух дивизионах (среднем и полутяжёлом). Имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 13 побед и три поражения.

