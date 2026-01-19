Скидки
Журнал The Ring включил Бивола в число номинантов премии «Боксёр года». В списке нет Усика
Комментарии

Авторитетный американский журнал The Ring сообщил имена претендентов в номинации «Боксёр 2025 года», победитель в которой станет известен на ежегодной церемонии The Ring Awards — она пройдёт 30 января в Нью-Йорке.

Претенденты в номинации «Боксёр 2025 года» по версии журнала The Ring:

1. Дмитрий Бивол (24-1).
2. Теренс Кроуфорд (42-0).
3. Джесси Родригес (23-0).
4. Наоя Иноуэ (32-0).
5. Фабио Уордли (20-0-1).

Фото: Пресс-служба журнала The Ring

При этом в список не был включён двукратный победитель в данной номинации (2018, 2024), а также не имеющий поражений украинец Александр Усик, который в 2025 году во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

