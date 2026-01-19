«Я в США для этого». Царукян заявил, что станет страховать ещё и бой Холлоуэй — Оливейра

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что собирается страховать поединки между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи, а также между представителем США Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я здесь [в США] для того, чтобы страховать бой между Пимблеттом и Гэтжи. Если кто-нибудь снимется [с поединка], то я буду драться. И есть ещё бой между Холлоуэем и Оливейрой. Так что, если кто-то из них не выйдет, я выйду на замену», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Matan Even.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.