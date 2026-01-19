«Могу его нокаутировать». Чемпион WBC Бенавидес — о потенциальном бое с Дмитрием Биволом

Действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес выразил уверенность в том, что сможет нокаутировать чемпиона WBO, WBA и IBF в категории до 79,2 кг россиянина Дмитрия Бивола.

«Я много спарринговал с Дмитрием Биволом. Поэтому знаю, что происходило на этих спаррингах. Я мог бы его победить, нокаутировать», – приводит слова Бенавидеса портал Ready to Fight.

Бенавидесу 29 лет. Дэвид дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года. В его рекорде 31 победа, их которых 25 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Следующий бой, как сообщают инсайдеры, Дэвид должен провести с действующим обладателем титулов WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.