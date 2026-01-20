Хабиб Нурмагомедов: моя речь на «Мэдисон Сквер Гарден» в 2016 году поменяла ММА в целом

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил, каким образом он повлиял на ход развития ММА в мире.

«Мне прислали контракт на чемпионский бой с Эдди Альваресом, я его подписал, но они анонсировали бой Альвареса с Конором. В UFC использовали меня, чтобы Альварес подписал контракт на бой с Конором. Он подписал, а я остался за бортом. Но я не стал говорить, что это несправедливо. Я попросил у них бой с Майклом Джонсоном, который нокаутировал Дастина Порье, на турнир UFC в Нью-Йорке. Я очень хотел подраться в «Мэдисон Сквер Гарден», а Джонсон уже был топ-4, только что выиграл главный бой.

В итоге я подрался с ним, и это было одно из самых доминирующих моих выступлений, и вообще в истории UFC, и я там произнёс ту речь, которой поменял ММА в целом. Если вы помните это: «Я хочу драться с вашим цыплёнком. Это самый лёгкий бой для меня». Я эту речь сказал, тогда и Конор выиграл красиво, я выиграл, и ещё у нас была стычка на взвешивании – оттуда это всё загорелось, ноябрь 2016 года. Очень многие современные фанаты вообще не знают этой истории», — сказал Нурмагомедов в интервью на телеканале UDAR.