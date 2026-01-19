Хабиб: в 32 года я едва успел начать карьеру, только тогда стал изучать высшие азы в ММА

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что только перед завершением карьеры стал постигать азы высшего уровня смешанных единоборств.

«[Откуда столько сил на жизнь?] Мне 37 лет. Я молодой, пока что есть энергия. У меня друг близкий сказал, что тяжело будет после 40 лет, чуть-чуть ты начнёшь тормозить. Мне только исполнилось 37 лет. Не забывайте, что я карьеру окончил из-за трагедии в моей семье. И я карьеру окончил в 32 года. Я даже едва ли успел начать. Я только-только начал изучать высшие азы ММА. И вот произошла трагедия с отцом — и я закончил», — сказал Нурмагомедов в интервью на телеканале UDAR.