«Он сильно вырос. Уже на уровне Топурии и Царукяна». Хабиб — об Усмане Нурмагомедове

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что его двоюродный брат, а также чемпион PFL в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов уже как минимум вышел на уровень испано-грузина Илии Топурии и соотечественника Армана Царукяна.

«Если стилистически на ребят смотреть… За год что с Усманом случилось — насколько он вырос и окреп… Я сам с ним борюсь, и мой взгляд со стороны: Усман очень сильно вырос. Он как минимум на этом уровне [Топурии и Царукяна]. Это как минимум. Он уже на этом уровне. Если бы меня год назад об этом спросили, я бы сказал, что нужно подождать. А в данный момент он на этом уровне», — сказал Нурмагомедов в интервью на телеканале UDAR.