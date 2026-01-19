В WBC одобрили желание Усика провести следующий бой против Уайлдера

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мыслями о потенциальном бое между 39-летним непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Безусловно, мы надеемся увидеть Александра снова в ринге. Он обратился к WBC с просьбой разрешить добровольную защиту титула, и этот запрос был одобрен. Сейчас мы ожидаем подробностей его следующего поединка.

Деонтей Уайлдер был чемпионом WBC в течение пяти лет — он имеет колоссальную силу в руках, у него мощный удар. Он входит в рейтинг WBC, поэтому, безусловно, имеет право и является желанным претендентом на бой с Усиком в рамках добровольной защиты титула», — приводит слова Сулеймана портал Ready to Fight.