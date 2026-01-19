Хабиб выделил пятерых российских бойцов, за которыми посоветовал следить фанатам ММА

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов отметил нескольких соотечественников, за карьерами которых следит и за которыми посоветовал наблюдать фанатам ММА.

«Много хороших ребят, за кем можно следить — и в UFC, и в PFL. Вот Немков, например, очень хорошо идёт. В тяжёлом весе, думаю, он ещё лучше себя проявляет [чем в полутяжёлом]. За Петром следим, слежу. Но я бы посоветовал фанатам следить за Магомедрасулом Гасановым. Он из моей команды. Проспект, который мог бы очень хорошо проявить себя в UFC. Раз уж перешли на нашу команду — есть такой боец, Ренат Хавалов. Это будущее этого вида спорта. Знаю, как он проявляет себя с топовыми ребятами, у него очень большой потенциал. У него в Дубае будет большой бой — 7 февраля. Думаю, там он очень хорошо себя проявит. [Кто из нашей команды особенно хорош?] Такого топового уровня Амру Магомедов. Мы его подписали в PFL, 7 февраля будет его дебют. Вишенка на торте нашей команды», — сказал Нурмагомедов в интервью на телеканале UDAR.