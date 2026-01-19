«Дэн вообще нулевой в партере». Пэдди Пимблетт обесценил победу Царукяна над Хукером

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что остался не впечатлён победой Армана Царукяна над Дэном Хукером. Поединок завершился победой Ахалкалакца во втором раунде удушающим приёмом.

«Даже любители из моего зала могли бы хорошо выглядеть в бою с Хукером. Он вообще нулевой, если говорить о джиу-джитсу. Дэн — задира, у него нет навыков в партере», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В следующем бою Плохиш встретится с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в лёгком весе.