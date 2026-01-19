Скидки
Пимблетт дал однословную характеристику Махачеву, Топурии, Царукяну и другим бойцам UFC

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт дал однословную характеристику нескольким топовым бойцам североамериканской организации.

— Джастин Гэтжи?
 — Драчун.

— Илия Топурия?
 — Сосиска.

— Ислам Махачев?
 — Легенда.

— Арман Царукян?
 — Мелкий изысканный придурок.

— Чарльз Оливейра?
 — Легенда.

— Макс Холлоуэй?
— Гавайи.

— Дэн Хукер?
— Краб.

— Бенуа Сен-Дени?
— Задира.

— Рафаэль Физиев?
— Техничный.

— Пэдди Пимблетт?
— Пацан, — сказал Пимблетт в интервью порталу TNT Sports.

В следующем бою Плохиш встретится с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в лёгком весе.

