Пимблетт дал однословную характеристику Махачеву, Топурии, Царукяну и другим бойцам UFC

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт дал однословную характеристику нескольким топовым бойцам североамериканской организации.
— Джастин Гэтжи?
— Драчун.
— Илия Топурия?
— Сосиска.
— Ислам Махачев?
— Легенда.
— Арман Царукян?
— Мелкий изысканный придурок.
— Чарльз Оливейра?
— Легенда.
— Макс Холлоуэй?
— Гавайи.
— Дэн Хукер?
— Краб.
— Бенуа Сен-Дени?
— Задира.
— Рафаэль Физиев?
— Техничный.
— Пэдди Пимблетт?
— Пацан, — сказал Пимблетт в интервью порталу TNT Sports.
В следующем бою Плохиш встретится с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в лёгком весе.