Пимблетт дал однословную характеристику Махачеву, Топурии, Царукяну и другим бойцам UFC

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт дал однословную характеристику нескольким топовым бойцам североамериканской организации.

— Джастин Гэтжи?

— Драчун.

— Илия Топурия?

— Сосиска.

— Ислам Махачев?

— Легенда.

— Арман Царукян?

— Мелкий изысканный придурок.

— Чарльз Оливейра?

— Легенда.

— Макс Холлоуэй?

— Гавайи.

— Дэн Хукер?

— Краб.

— Бенуа Сен-Дени?

— Задира.

— Рафаэль Физиев?

— Техничный.

— Пэдди Пимблетт?

— Пацан, — сказал Пимблетт в интервью порталу TNT Sports.

В следующем бою Плохиш встретится с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в лёгком весе.