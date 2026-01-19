Джо Роган признался, что ему стало тяжелее смотреть женские бои по ММА

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган признался, что ему стало тяжелее смотреть женские бои по правилам смешанных единоборств.

«Мне гораздо тяжелее смотреть, как избивают женщин, чем мужчин. Знаете, может быть, это во мне говорит сексизм или что-то в этом роде. Это кажется ещё более безумным, когда они избивают друг друга до полусмерти по какой-то причине», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Роган начал работать в UFC в 1997 году в качестве журналиста. Брать интервью у бойцов Джо стал с ивента UFC 12: Judgement Day в Дотане (штат Алабама).

Ранее Роган выразил сожаление, что бой между Фёдором Емельяненко и Кейном Веласкесом так и не был организован.