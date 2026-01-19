Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган признался, что ему стало тяжелее смотреть женские бои по ММА

Джо Роган признался, что ему стало тяжелее смотреть женские бои по ММА
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган признался, что ему стало тяжелее смотреть женские бои по правилам смешанных единоборств.

«Мне гораздо тяжелее смотреть, как избивают женщин, чем мужчин. Знаете, может быть, это во мне говорит сексизм или что-то в этом роде. Это кажется ещё более безумным, когда они избивают друг друга до полусмерти по какой-то причине», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Роган начал работать в UFC в 1997 году в качестве журналиста. Брать интервью у бойцов Джо стал с ивента UFC 12: Judgement Day в Дотане (штат Алабама).

Ранее Роган выразил сожаление, что бой между Фёдором Емельяненко и Кейном Веласкесом так и не был организован.

Материалы по теме
«Великая трагедия». Роган — о несостоявшемся бое между Фёдором Емельяненко и Веласкесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android