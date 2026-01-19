Скидки
Бокс/ММА

Пэдди Пимблетт выбрал лучших бойцов в разных аспектах ММА, упомянув россиянина

Пэдди Пимблетт выбрал лучших бойцов в разных аспектах ММА, упомянув россиянина
Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт выбрал величайших бойцов в разных аспектах смешанных единоборств.

— Лучший боец ММА вне зависимости от весовых категорий?
— Сен-Пьер или Деметриус Джонсон.

— Лучший в ударной технике?
 — Алекс Перейра.

— Лучший в борьбе?
 — Жорж Сен-Пьер.

— Лучший джитсер?
 — Чарльз Оливейра.

— Боец с лучшим бойцовским мышлением?
 — Деметриус Джонсон.

— Лучший в защите от тейкдаунов?
 — Стивен Томпсон.

— Лучший в публичных выступлениях?
 — Конор Макгрегор.

— У кого была лучшая аура в ММА?
 — Фёдор Емельяненко, — сказал Пимблетт в интервью порталу ESPN.

