Пэдди Пимблетт выбрал лучших бойцов в разных аспектах ММА, упомянув россиянина

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт выбрал величайших бойцов в разных аспектах смешанных единоборств.

— Лучший боец ММА вне зависимости от весовых категорий?

— Сен-Пьер или Деметриус Джонсон.

— Лучший в ударной технике?

— Алекс Перейра.

— Лучший в борьбе?

— Жорж Сен-Пьер.

— Лучший джитсер?

— Чарльз Оливейра.

— Боец с лучшим бойцовским мышлением?

— Деметриус Джонсон.

— Лучший в защите от тейкдаунов?

— Стивен Томпсон.

— Лучший в публичных выступлениях?

— Конор Макгрегор.

— У кого была лучшая аура в ММА?

— Фёдор Емельяненко, — сказал Пимблетт в интервью порталу ESPN.