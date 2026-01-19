Пэдди Пимблетт выбрал лучших бойцов в разных аспектах ММА, упомянув россиянина

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт выбрал величайших бойцов в разных аспектах смешанных единоборств.
— Лучший боец ММА вне зависимости от весовых категорий?
— Сен-Пьер или Деметриус Джонсон.
— Лучший в ударной технике?
— Алекс Перейра.
— Лучший в борьбе?
— Жорж Сен-Пьер.
— Лучший джитсер?
— Чарльз Оливейра.
— Боец с лучшим бойцовским мышлением?
— Деметриус Джонсон.
— Лучший в защите от тейкдаунов?
— Стивен Томпсон.
— Лучший в публичных выступлениях?
— Конор Макгрегор.
— У кого была лучшая аура в ММА?
— Фёдор Емельяненко, — сказал Пимблетт в интервью порталу ESPN.