Макгрегор: с удовольствием провёл бы реванш с Мейвезером в кула́чке

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор заявил о желании провести реванш в бою на голых кулаках с 48-летним бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественником Флойдом Мейвезером.

«Вернусь ли я когда-нибудь ещё раз в бокс? Конечно, проведу бой по боксу. Реванш с Мейвезером? Честно говоря, я бы с удовольствием подрался с ним на голых кулаках», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.