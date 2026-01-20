Скидки
«Обожаю его. Он один из моих самых любимых бойцов в истории». Роган — о Фёдоре Емельяненко

Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган признался, что легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко является одним из его любимых бойцов в истории.

«Фёдор Емельяненко? Я его обожаю. Он один из моих любимых бойцов всех времён», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гарри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антониу Рожериу Ногейра и других. Многими авторитетными СМИ и экспертами признаётся величайшим бойцом в истории ММА.

