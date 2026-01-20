Скидки
Усман Нурмагомедов: в третьем бою Пётр Ян может удосрочить Двалишвили

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов назвал фаворита в возможном третьем бою между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Победой Яна в реванше с Двалишвили не был удивлён, зная, как он дерётся и на что способен. Пётр просто показал, что проиграл первый поединок только из-за травмы. Как пройдёт третий бой? А что Мераб сделал во втором поединке? Не знаю даже, какие ошибки он может исправить. Повалить у него не получалось, удерживать он не может, в стойке Мераб не тянет с Петром. Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Пётр его не удосрочит. Во втором бою были моменты, когда Яну можно было досрочно побеждать. Сейчас можно сделать акцент, чтобы корпус Мерабу пробивать. Потому что он пропускает его и чувствует сильно», – сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.

