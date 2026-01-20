Ислам Махачев победил в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году»

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев признан победителем в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году» за удушающий приём (Д'Арсе), которым он одолел бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Удушающий приём Ислама Махачева в бою с Ренато Мойкано Фото: Getty Images

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.