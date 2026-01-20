Эдди Хирн: с Тайсоном Фьюри не покончено, он всё ещё на пике

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал решение двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе соотечественника Тайсона Фьюри возобновить карьеру.

«Считаю его невероятным бойцом. Он просто бриллиант для бокса. Фьюри может принять участие в огромных боях. Кстати, что Тайсон всё ещё на пике. Он проиграл в двух очень близких боях с Усиком. Нельзя говорить, что с ним покончено», — приводит слова Хирна издание Sky Sports.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший отреагировал на решение Фьюри вернуться на ринг.

