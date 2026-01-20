Хорхе Масвидаль оценил шансы Евлоева в потенциальном бою с Волкановски

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о потенциальном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Считаю, что Мовсар станет непосильной задачей из-за борьбы. Знаю, Волкановски великолепно выступил против Ислама [Махачева], это о многом говорит, но думаю, Мовсар найдёт путь забрать его ноги и устроить собачий бой. Его темп отличается от темпа Ислама. Он не настолько техничный, у него нет такого понимания, но больше энергии, предпринимает больше попыток, это может дорого обойтись», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.