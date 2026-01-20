Скидки
Хабиб Нурмагомедов провёл совместную тренировку с Алистаром Оверимом

Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото со звёздным нидерландским бойцом смешанного стиля Алистаром Оверимом.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Алистару Овериму 45 лет. Нидерландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1999 году. Становился чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, а также претендентом на титул UFC.

Встречался с такими бойцами, как Чак Лидделл, Антонио Ногейра, Витор Белфорт, Игорь Вовчанин, Маурисио Руа, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Марк Хант, Мирко Филипович, Брок Леснар, Антонио Силва, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор дос Сантос, Андрей Орловский, Стипе Миочич, Фрэнсис Нганну, Сергей Павлович, Алексей Олейник и Александр Волков.

