IBF санкционировала бой Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта — BoxingScene

Международная боксёрская федерация (IBF) санкционировала поединок за титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом, сообщает издание BoxingScene.

Отметим, решение IBF стало повторным, поединок был назначен в конце 2025 года, однако Бивол получил медицинскую отсрочку в связи с восстановлением после операции на спине.

Михаэлю Айферту 28 года. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. В его активе победа над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем. Всего на его счету 13 побед и одно поражение.

