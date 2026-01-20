«Готов потрясти мир». Немецкий боксёр отреагировал на решение IBF устроить бой с Биволом

Немецкий боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Михаэль Айферт (13-1, 5 KO) прокомментировал решение Международной боксёрской федерации (IBF) санкционировать его поединок с действующим чемпионом россиянином Дмитрием Биволом.

«Я долго ждал. Теперь, наконец, IBF поставила Биволу чёткие сроки. Я воспользовался временем, чтобы стать лучше как боец. В лучшей форме в жизни и готов потрясти мир», — приводит слова Михаэлю Айферта издание BoxingScene.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. В его активе победа над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем.