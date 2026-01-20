Скидки
Марио Баутиста дал прогноз на бой Гэтжи — Пимблетт

Марио Баутиста дал прогноз на бой Гэтжи — Пимблетт
Комментарии

Американский боец UFC Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке за временный титул в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 325.

«Сложный выбор, мне нравится смотреть бои обоих. Но я отдам предпочтение Пимблетту. Думаю, сейчас его время. Он выглядит уверенным в себе и способным финишировать любого», – приводит слова Баутисты издание BJPenn.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

