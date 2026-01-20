Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 324: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 324: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборства UFC 324. В главном бою двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи сразится за временный титул с британцем Пэдди Пимблеттом.

В соглавном событии бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли встретится с китайцем Сонгом Ядонгом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 324: россиян ждут важнейшие поединки! Впереди — исторический турнир. LIVE
Live
UFC 324: россиян ждут важнейшие поединки! Впереди — исторический турнир. LIVE

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android