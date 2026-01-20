UFC 324: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборства UFC 324. В главном бою двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи сразится за временный титул с британцем Пэдди Пимблеттом.

В соглавном событии бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли встретится с китайцем Сонгом Ядонгом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт