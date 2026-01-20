Скидки
Джон Джонс тренирует олимпийского чемпиона по борьбе из США

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс поделился видео тренировки со своим подопечным и соотечественником, чемпионом ОИ-2020 по вольной борьбе Гейблом Стивесоном.

Гейблу Стивесону 25 лет. Американец является многократным чемпионом мира по вольной борьбе среди юниоров. Становился победителем панамериканского чемпионата. На XXXII летних Олимпийских игр в Токио (Япония) Стивесон завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 кг в возрасте 21 года двух месяцев и шести дней.

Ранее Джонс обратился к Перейре касательно возможного боя.

