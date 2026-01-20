Тренер дю Плесси — о поражении от Чимаева: не готовились к парню, который не хотел драться

Морн Виссер, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, высказался о поражении подопечного в поединке с Хамзатом Чимаевым, состоявшемся в августе на турнире UFC 319.

«Мы не готовились к парню, который не хотел драться, потому что на самом деле он не хотел драться. Если бы мы знали, что тот так поступит, я бы изменил подготовку Дрикуса. Никаких ударов руками, ударов ногами, только борьба, Дрикус достаточно хорош для этого. Когда Чимаев удерживал дю Плесси на земле, не хотел драться… Рефери должен был не один раз поднять их в стойку», — сказал Виссер в интервью Fight Forecast.