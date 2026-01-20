Скидки
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: дата и время, во сколько начало, где смотреть

Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: дата и время, во сколько начало, где смотреть
25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 324. В главном бою двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи сразится за временный титул с британцем Пэдди Пимблеттом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Гэтжи — Пимблетт – в 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

Джастину Гэтжи 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.

