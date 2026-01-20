Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг: дата и время, во сколько начало, где смотреть

25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 324. В соглавном событии бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли встретится с китайцем Сонгом Ядонгом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя О’Мэлли — Ядонг – в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Шону О’Мэлли 31 год. Американец дебютировал в UFC 2017 году. Всего на его счету в организации 10 побед и три поражения.

Сонгу Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в 2017 году. Всего на его счету в организации 11 побед, три поражения и одна ничья.