«Это зашло слишком далеко». Тим Цзю поддержал Зерафу из-за критики после боя с Никитой

Комментарии

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю поддержал Майкла Зерафу после поединка с его братом Никитой Цзю.

Напомним, поединок Никиты и Майкла был признан несостоявшимся после непреднамеренного столкновения головами, многие посчитали, что Зерафа сдался, и подвергли его публичной критике.

«В какой-то момент эмоции взяли верх, была враждебность, и я был зол. Был очень зол, потому что у моего брата отняли момент. Сначала я стал частью негативной реакции. Но считаю, что мы зашли слишком далеко.

В какой-то момент ситуация перестала связываться с боксом. Мы не заслуживаем того, чтобы нас так унижали. Нас не так воспитывали, слова могут толкать людей в плохие места. Никогда бы не подумал, что этот день настанет, но мне жаль Майкла», — сказал Цзю в социальных сетях.

Зерафа прокомментировал остановку боя с Никитой Цзю
Комментарии
