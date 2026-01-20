«Просыпайся, толстяк». Царукян обратился к Пимблетту в соцсетях

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян обратился к британскому бойцу дивизиона Пэдди Пимблетту.

«Началась неделя боя щекастого Пэдди, но с прессой общаюсь я. Просыпайся, толстяк, пора на работу. Это не очень хорошо для UFC», — написал Царукян в социальных сетях.

Напомним, 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Пэдди Пимблетт сразится за временный титул UFC в лёгком весе с американцем Джастином Гэтжи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Пимблетт критично высказался о Царукяне.

