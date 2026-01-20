Скидки
Тренер дю Плесси: в реванше Чимаева разнесут, у него нет шансов в стойке

Морн Виссер, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, высказался о потенциальном реванше подопечного с Хамзатом Чимаевым.

«В следующий раз его [Чимаева] разнесут. Послушайте, у него нет ни единого шанса против Дрикуса в стойке. Ни единого. И у него нет ни единого шанса против Дрикуса в клинче. Его единственный шанс — это удерживать нас на полу. Так что это единственное, что нужно исправить.

Пускай люди говорят: «Оу, дю Плесси не умеет бороться». Но это единственное, что делал Чимаев. Ему нужно было удерживать Дрикуса 25 минут, чтобы выиграть бой. Он сделал это и выполнил свою работу. Но мы позаботимся, чтобы это не повторилось», — сказал Виссер в интервью Fight Forecast.

