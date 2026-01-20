Скидки
Россиянин Самедов сразится за временный титул WBA 14 февраля в Челябинске

Россиянин Самедов сразится за временный титул WBA 14 февраля в Челябинске
Промоутерская компания RCC анонсировала боксёрский вечер, который состоится 14 февраля на арене «Трактор» в Челябинске.

В главном карде российский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Эльнур Самедов (21-1, 10 KO) сразится за временный титул WBA с колумбийцем Джоном Гутьерресом (11-0, 7 KO).

Напомним, действующим чемпионом является британец Джеймс Диккенс (36-5, 15 KO).

Эльнуру Самедову 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Все бои провёл на территории России. Единственное поражение в карьере потерпел от соотечественника Никиты Кузнецова в 2018 году.

