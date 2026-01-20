Скидки
Бокс/ММА

Дастин Порье дал прогноз на бой Гэтжи — Пимблетт

Дастин Порье дал прогноз на бой Гэтжи — Пимблетт
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке за временный титул между соотечественником Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 325.

«Весёлый бой. Я склоняюсь к победе Джастина, но посмотрим. Он уже участвовал в 25-минутных боях, участвовал в тяжёлых боях. Как по мне, Пэдди будет тяжело остановить его в стойке. И не думаю, что Пимблетт сможет его повалить, так что придётся драться с Гэтжи. Пэдди придётся быть очень дисциплинированным на протяжении 25 минут, оставаться на дистанции и подбирать удары», — сказал Порье в подкасте Ариэля Хельвани.

Комментарии
