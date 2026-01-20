Скидки
Бокс/ММА

Александр Шлеменко сделал заявление о дальнейшей карьере в MMA

Бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) российский ветеран смешанных единоборствам Александр Шлеменко высказался о карьерных планах.

«После поражения от Ковалёва я взял для себя паузу на размышления. Сейчас пришёл к выводу, что есть желание и интерес продолжить карьеру. Мне нравится тренироваться и проводить поединки в клетке. В 2026 году я хочу нормально подраться», – приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

В 2025 году Шлеменко провёл три поединка. В мае на RCC 21 уступил раздельным решением белорусу Владиславу Ковалёву, после чего в июле на SFC 11 победил техническим нокаутом испанца Гильерме Кадену. В сентябре на RCC 23 провёл реванш с Ковалёвым, на этот проиграв удушающим приёмом.

