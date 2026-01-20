Царукян: бойцы из Чечни и Дагестана захватили бы UFC, если бы их подписывали

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о высоком уровне смешанных единоборств в Чечне и Дагестане.

«Я был в Дагестане и тренировался с дагестанцами. Там серьёзная конкуренция и много хороших спарринг-партнёров. Они с детства тренируются невероятно усердно. У молодых парней не так много возможностей состояться, кроме ММА. Из-за этого они чрезвычайно дисциплинированы. Бойцы из Чечни и Дагестана могли бы захватить UFC, если бы их подписывали», — сказал Царукян в подкасте One Night with Steiny.

Ранее Мераб Двалишвили заявил, что отказался от схватки по грэпплингу с Царукяном.

Материалы по теме Двалишвили заявил, что отказался от схватки по грэпплингу с Царукяном

Царукян показал нового спарринг-партнёра: