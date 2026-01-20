Дана Уайт провёл битву взглядов перед первым турниром Zuffa Boxing

Президент UFC Дана Уайт провёл первую битву взглядов боксёрского промоушена Zuffa Boxing, созданного холдингом TKO (владелец UFC), саудовской компанией Sela и председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом.

Фото: Кадр из видео

Главным боем первого турнира станет поединок непобеждённого ирландского боксёра среднего веса Каллума Уолша (15-0, 11 КО) против мексиканца Карлоса Окампо (38-3, 26 КО).

В сентябре 2025 года под эгидой Zuffa Boxing (хотя титулы оставались под управлением WBA, WBC, IBF и WBO) уже прошёл бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом, который собрал рекордные для бокса в Лас-Вегасе 70 482 зрителя.