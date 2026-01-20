Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт провёл битву взглядов перед первым турниром Zuffa Boxing

Дана Уайт провёл битву взглядов перед первым турниром Zuffa Boxing
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт провёл первую битву взглядов боксёрского промоушена Zuffa Boxing, созданного холдингом TKO (владелец UFC), саудовской компанией Sela и председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом.

Фото: Кадр из видео

Главным боем первого турнира станет поединок непобеждённого ирландского боксёра среднего веса Каллума Уолша (15-0, 11 КО) против мексиканца Карлоса Окампо (38-3, 26 КО).

В сентябре 2025 года под эгидой Zuffa Boxing (хотя титулы оставались под управлением WBA, WBC, IBF и WBO) уже прошёл бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом, который собрал рекордные для бокса в Лас-Вегасе 70 482 зрителя.

Материалы по теме
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android