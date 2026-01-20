В UFC заявили, что не предоставляли Деррику Льюису пептиды

Вице-президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) по вопросам здоровья бойцов Джефф Новицки заявил, что организация не предоставляла бывшему претенденту на чемпионский титул в тяжёлом весе Деррику Льюису пептиды.

«UFC НЕ предоставляла Деррику Льюису пептиды. Пептиды запрещены правилами UFC и спортивных комиссий. Деррик имеет в виду инъекционные препараты, которые прошли сторонние испытания и сертифицированы как РАЗРЕШЁННЫЕ», — написал Новицки в социальной сети Х.

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, соединённых пептидными связями, которые действуют как сигнальные молекулы, передавая команды клеткам организма для регулирования всех ключевых процессов: от метаболизма и иммунитета до регенерации тканей, роста и настроения.