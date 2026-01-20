Арман Царукян предложил провести UFC турнир Гран-при на 8 человек, чтобы выявить лучшего

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян выступил с идеей организовать специальный турнир Гран-при в промоушене Даны Уайта, чтобы установить лучшего бойца.

«Восемь лучших бойцов сражаются за титул, и никто не сможет сказать: «Ой, я не хочу с ним драться, я хочу защищать свой пояс, потому что травмировался». В Гран-при участвуют восемь лучших бойцов, за шесть недель определяется один чемпион. Неважно, что с тобой случилось: если ты снялся — следующий уже готов», — сказал Царукян на YouTube-канале One Night with Steiny.

В своём последнем бою Арман победил Дэна Хукера.