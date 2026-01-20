Допинг-проба «Б» Жанибека Алимханулы показала положительный результат

Допинг-проба «Б» чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы показала положительный результат. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

«Недавно пришла заключительная экспертиза от ВАДА из Америки на 34 листах. Да проба «Б» подтвердила.

Вопрос сейчас стоит в том, осознанно ли он это принимал, либо как это попало в его организм. Вот здесь вопрос пока стоит так», — цитирует Ерденбекова Kazinform.kz.

Напомним, ранее стало известно, что Алимханулы провалил допинг-тест, в его пробах был найден мельдоний. Из-за этого было объявлено об отмене объединительного поединка в среднем весе (до 72,6 кг) с кубинцем Эрисланди Ларой, который должен был состояться 7 декабря в Сан-Антонио (США).

В рекорде казахстанского боксёра 17 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. На профессиональном ринге Жанибек дебютировал в октябре 2016 года.