Водитель, устроивший смертельную аварию с Энтони Джошуа, предстал перед судом в Нигерии

Водитель, устроивший смертельную аварию с Энтони Джошуа, предстал перед судом в Нигерии
46-летний Адени Моболаджи Кайоде, который водителем бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа во время смертельной аварии в Нигерии, предстал перед судом африканского государства во вторник, 20 января, о чём сообщили в издании ВВС.

По данным британских журналистов, Кайоде прибыл в суд магистратов в Сагаму, штат Огун, во вторник, но слушание было отложено до 25 февраля после того, как прокурору было предоставлено дополнительное время для получения юридических рекомендаций. Кайоде был на заседании в чёрном худи, чёрных туфлях и чёрных брюках. Во время слушания он не произнёс ни слова.

Автокатастрофа произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан после того, как бывший чемпион мира Энтони Джошуа прибыл в страну вместе со своими друзьями для отдыха. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик.

