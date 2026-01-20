Экс-чемпионка и звезда WWE Челси Грин рассказала, почему стала фанаткой ФК «Челси»

34-летняя канадская рестлерша Челси Энн Кардона, выступающая в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) под именем Челси Грин, во время европейского тура посетила Лондон и стадион ФК «Челси», объяснив свою любовь к команде.

— Челси, добро пожаловать в «Челси»! Начнём с твоих отношений с клубом — как мы понимаем, они уходят далеко в прошлое...

— Да, я болельщица «Челси» всю жизнь! Мои бабушка и дедушка — британцы, моя мама — британка, мои кузены и дядя живут здесь, а ещё я жила в Девоне, когда мне было семь и восемь лет. Моя семья познакомила меня с футболом через «Челси», хотя мой дедушка болел за «Астон Виллу», и у нас было небольшое соперничество.

В детстве я всегда носила атрибутику «Челси», и у меня была шапка с символикой клуба, которая лежала в моём «рюкзаке безопасности» в начальной школе. Такие вещи нужны на случай, если придётся укрываться на месте — фотографии, граноловые батончики, другие эмоционально значимые предметы, — и в моём наборе была шапка «Челси».

— Ты была на «Стэмфорд Бридж» раньше?

— Нет, это мой первый живой футбольный матч — и я не знаю, чего ожидать. Думаю, это прекрасно. Я выпью что-нибудь, наслажусь игрой и постараюсь слиться с болельщиками «Челси».

— Ты прислала нам поздравительное сообщение после того, как мы выиграли клубный чемпионат мира летом. Ты следила за нашими успехами с тех пор?

— Я пыталась, но сложно смотреть матчи, так как мы путешествуем по разным странам и часовым поясам по всему миру. Однако я следила за клубом, насколько могла, и очень рада быть здесь, на «Стэмфорд Бридж», — приводит слова Грин пресс-служба клуба.