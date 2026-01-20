Гасанов и Туменов провели битву взглядов

Обладатель титула АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов провели битву взглядов в преддверии титульного поединка, который состоится 6 февраля в Москве на турнире ACA.

Магомедрасулу Гасанову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступал в UFC. Последний поединок на данный момент Гасанов провёл в августе 2025 года на турнире ACA 190, победив Дмитрия Арышева техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 22 победы и два поражения.

Туменов, в свою очередь, последний бой провел в сентябре 2025 года на турнире ACA 191, победив Винисиуса Круза техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 25 побед и шесть поражений.